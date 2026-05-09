Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 09 de mayo de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 09 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 18.000.000 euros.
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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 09 de mayo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 18.000.000 euros.
El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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