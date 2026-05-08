Dónde han caído el bote de 72 millones de euros del Euromillones, el millón de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 8 de mayo de 2026

Este viernes 8 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 08 de mayo de 2026, ha sido para el número 05 08 22 30 34 y 35 siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000,00euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 6 de SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz) situada en Barrameda, 80; en la nº 3 de MAZARRÓN (Murcia), situada en Larga, 4 y en el Despacho Receptor nº 72.635 de SEVILLA, situado en Avda. Pino Montano, 14.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 08 de mayo de 2026, que cuenta con un bote de 26.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 02 17 19 34 y 37 y las estrellas, formadas por los números 08 y 11. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código BXZ06870.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de MAZARRÓN (Murcia), situada en Larga, 4.

ONCE

El resultado del sorteo delCuponazo de la ONCEcelebrado hoy , viernes 08 de mayo de 2026 ha agraciado al número03708de la serie 132. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 08 de mayo de 2026 es 01 06 08 09 10 11 12 20 26 30 34 50 55 57 63 72 73 76 78 79.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 8 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 9 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 08 de mayo de 2026es el 03 17 18 31 y 41 y los soles los números 06 y 12.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 8 de mayo, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 12 de mayo de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 64.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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