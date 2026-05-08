Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 08 de mayo de 2026

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 08 de mayo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 26.000.000 euros.

Si aciertas todos los números te convertirás en el ganador del ansiado bote de Euromillones, el premio más deseado de sorteo. Para participar, simplemente tendrás que seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. El mínimo de apuestas que puedes realizar para jugar en el sorteo de Euromillones es una, que tiene un coste de 2,50 euros.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

El bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador del bote final, el premio acumulado hasta el momento pasaría a los acertantes de la siguiente categoría premiada.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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