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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 09 de mayo de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 09 de mayo de 2026 ha agraciado al número 12, 13, 17, 19, 21 y 26, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 4.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

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Marta Alarcón
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El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 09 de mayo de 2026 ha agraciado al número 12, 13, 17, 19, 21 y 26, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 4.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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