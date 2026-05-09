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Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 09 de mayo de 2026

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 09 de mayo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 09 de mayo de 2026 con un primer premio de 600.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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