Dónde han caído el bote de 18 millones de euros de la Primitiva, los 1'1 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 9 de mayo de 2026

Este sábado 9 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 09 de mayo de 2026 ha agraciado al número 12, 13, 17, 19, 21 y 26, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000,00euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, sábado 09 de mayo de 2026 ha sido para el número 10, 26, 27, 28, 30 y 34, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 9. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 18.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 749 401 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 19.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 12 de SEGOVIA; en la nº 1 de TORDESILLAS (Valladolid) y en la nº 400 de MADRID. En el sorteo del JOKER de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 279 de MADRID, situada en Antonio Machado, 14

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 9 de mayo de 2026 ha agraciado la serie 042 del número 32927 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 32927 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Número: 03363 Serie: 006

Número: 86398 Serie: 035

Número: 88728 Serie: 033

Número: 93112 Serie: 023

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 09 de mayo de 2026 es 05, 10, 11, 18, 26, 33, 37, 38, 51, 52, 54, 55, 59, 66, 67, 68, 69, 76, 81 y 85.

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