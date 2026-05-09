120 denuncias en Igorre, Vizcaya, al no cobrar el tercer premio de la lotería de Navidad

En Igorre, en euskera "Yurre" nombre de planta proveniente de la lengua vasca, y se traduce como "problemático", y problemático, está siendo lo que está pasando en este pueblo, se ha pasado de la alegría del tercer premio de la lotería de Navidad a la inquietud. Un vecino comenta que la gente en el pueblo está que trina. Esta semana, casi cinco meses después, el Club de Rugby que repartió el premio ha reconocido que vendió 225 participaciones de más. Rafa, con impotencia, nos traslada su rabia. "Para una vez que nos toca la lotería que no cobremos." Madeline añade que en un momento se te derrumba todo.

Hay más de uncentenar de personas que no han cobrado. Como Valentín que prometió a sus dos hijas que les iba a entregar parte del premio y que ha tenido que adelantarles el dinero de su cuenta corriente porque prefiere sufrir él y que no lo hagan ellas. Otro vecino nos comenta que era una cantidad con la que contaba y de la noche a la mañana no existe. Todavía quedan pendientes de pagar algo más de dos millones de euros. Lo peor es que la cuantía del premio ya se ha repartido entre parte de los agraciados y ya no hay fondos. Dos de los agraciados coinciden en que ahora no tiene mucho sentido pedirles el dinero a ellos. "Te van a decir que naranjas de la China. Que lo suyo es suyo".

El Presidente del Club asegura que todo se debe a un error humano. Muchos no le creen. Un vecino comenta indignado que "si tú compras unos décimos, corresponden a unas participaciones. "Eso es matemática simple". Otro hombre añade que "hay gente que es buena, mala y sinvergüenzas. En este caso, yo particularmente creo que hay algún sinvergüenza". Se han interpuesto más de un centenar de denuncias ante la Ertzaintza. La lluvia de millones se quedó en lluvia a secas para algunos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.