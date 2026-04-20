ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 20 de abril de 2026 en directo

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 20 de abril de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 20 de abril de 2026 es el 96289 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 15 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Si aciertas las cinco cifras y la serie ganarás un premio único de 500.000 euros. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que por aquel entonces se conocía como el Cupón Pro-ciegos. El importe del cupón era tan solo de 10 céntimos y se jugaba por provincias, y no de forma conjunta en España. Además, los números que se jugaban eran de solo 3 cifras con una serie de 5.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 20 de abril de 2026 es X.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 20 de abril de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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