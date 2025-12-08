Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 08 de diciembre de 2025

La Bonoloto de hoy, lunes 08 de diciembre de 2025, con un bote de 1.000.000 euros, ha agraciado al número 09, 21, 28, 36, 45 y 46, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 5.

La Bonoloto de hoy

Publicado:

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 08 de diciembre de 2025 ha sido para el número 09, 21, 28, 36, 45 y 46, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000euros.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

