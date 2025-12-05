Dónde han caído el bote de 130 millones de euros del Euromillones, el de 2 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 5 de diciembre

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025 ha sido para el número 07 11 19 30 43 48, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de PORQUERES (Girona), situada en Sant Andreu, 29.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de CORRAL DE ALMAGUER (Toledo), situada en Hermano Rafael, 1.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025 ha sido para el número 09 15 25 34 46, y las estrellas las formadas por los números 08 y 12. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el WBC70787.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0).

Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de ALZIRA (Valencia), situada en Calderón de la Barca, 5.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 5 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 39162 de la serie 008. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025 es 01 02 03 04 08 12 17 28 31 36 41 42 57 61 65 66 73 81 84 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 5 de diciembre, la apuesta ganadora de 10 aciertos de 11 jugados, que asciende a 50.000,00 euros, ha sido vendida en JuegosONCE.es

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 6 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 01 04 18 22 24 siendo los soles los números 06 y 12.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 5 de diciembre, no han aparecido acertantes de primera categoría en España.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 9 de diciembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 10.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

