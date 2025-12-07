Dónde han caído el bote de 11,1 millones del Gordo, el de 600.000 euros de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 7 de diciembre

Este domingo 7 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 12 14 20 41 42 48, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 15 de JAÉN situada en Doctor Eduardo García-Triviño Lopez, 1 Local 3; en la nº 4 de CARCAIXENT (Valencia), situada en Avda. Joan XXIII, 88 – 1 A y en la nº 1 de ALAQUÁS (Valencia), situada en Avda. Blasco Ibañez, 59.

El Gordo

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025 han sido los siguientes: 02 06 18 32 42 . Su número clave ha sido el 3.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.789.639,00.-euros

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 11.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 68.100 de SANTA CRUZ DE TENERIFE, situado en Avda. Islas Canarias, 172.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 7 de diciembre de 2025 ha sido el 80523 de la serie 031. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 21290 Serie: 027

Número: 45631 Serie: 030

Número: 46233 Serie: 017

Número: 50644 Serie: 025

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025 es 06, 07, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 41, 42, 50, 52, 53, 54, 64, 73, 75, 81.

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 7 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 8 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

