Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 08 de diciembre de 2025
El EuroDreams de hoy, lunes 08 de diciembre de 2025, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 03 08 12 18 19 27 y al dream 3.
El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 07 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 03 08 12 18 19 27 y el dream 3. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.
El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).
El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
