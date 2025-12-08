Lotería Primitiva
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 08 de diciembre de 2025
El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 08 de diciembre de 2025 con un bote de 55.500.000 euros ha agraciado al número 03, 12, 17, 34, 40 y 43, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 5.
Publicidad
El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 08 de diciembre de 2025 ha sido para el número 03, 12, 17, 34, 40 y 43, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 5. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 55.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.
En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad