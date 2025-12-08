Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 08 de diciembre de 2025

Consulta el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 08 de diciembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 08 de diciembre de 2025 es el 56683. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 023 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte 55 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Al abonar 0,50 € más en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE puedes participar en el sorteo de La Paga. 3.000 euros todos los meses durante 25 años pueden ser tuyos si eres el ganador del sorteo de La Paga.

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE data de 1938, pero no fue hasta 1988 cuando surgió la Fundación. Al prinicipio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 08 de diciembre de 2025 es 09 17 21 24 25 38 39 41 43 46 52 53 55 57 59 64 72 73 80 81.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 08 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

