Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 04 de abril de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 04 de abril de 2026 es el 14, 30, 38, 39, 43 y 46, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 7. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 11.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 317 039, premiado con 1 millón de euros.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números.

La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números. Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49.

En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente. El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro.

Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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