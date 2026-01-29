Lotería
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 29 de enero de 2026
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, jueves 29 de enero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 90.500.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 29 de enero de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 90.500.000 euros.
El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
