Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 29 de enero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 29 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 29 de enero de 2026

La Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 29 de enero de 2026

Resultado de la Lotería Nacional, hoy 4 de marzo de 2023, en directo

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 29 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
Lotería

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 29 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Lotería

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 29 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Lotería

Dónde ha caído el bote de 1,4 millones de euros de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy miércoles 28 de enero de 2026

Este miércoles 28 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Cupón Diario y Super Once
Lotería

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 28 de enero de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 28 de enero de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 28 de enero de 2026

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 109 millones de euros del Euromillones, el de 1 millón de la Bonoloto, y los premios del Cupón Diario y Súper Once de hoy, martes 27 de enero de 2026

Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 27 de enero de 2026

Publicidad