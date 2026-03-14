Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 14 de marzo de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de marzo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de marzo de 2026. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El importe total del cupón para participar en el sorteo de la Lotería Nacional será de 3 euros los jueves y de 6 euros los sábados.
El sorteo de la Lotería Nacional es el que más premios reparte de España y es distribuido por Loterías y apuestas del Estado. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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