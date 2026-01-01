Estas son las localidades que más veces han ganado la Lotería del Niño

Con el inicio de 2026, miles de españoles vuelven a depositar sus esperanzas en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, el segundo más importante del calendario nacional. Tras la emoción del Sorteo de Navidad, muchos jugadores buscan una segunda oportunidad para empezar el año con buen pie.

El Sorteo del Niño se celebrará, como es tradición, el 6 de enero a las 12:00 horas, y repartirá 700 millones de euros en premios. Una de las características que lo hace especialmente atractivo es que premia aproximadamente el 40% del dinero jugado, lo que incrementa notablemente las probabilidades de obtener algún premio respecto a otros sorteos.

Premios del Sorteo del Niño 2026

El reparto de premios mantiene su estructura habitual:

E l p rimer premio repartirá 2 millones de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros al décimo.

El segundo premio atribuirá 750.000 euros por serie.

El tercer premio contará con una retribución de 250.000 euros por serie.

Las ciudades que más veces han recibido el primer premio

A lo largo de la historia del Sorteo del Niño, varias ciudades destacan por haber sido agraciadas en numerosas ocasiones:

Madrid, líder indiscutible, acumula 43 primeros premios y se corona como la capital de la suerte en este sorteo.

Barcelona le sigue de cerca con 37 ocasiones.

Bilbao, con 19 premios, se mantiene como una de las ciudades más afortunadas del norte.

Valencia, con 15, y Sevilla, con 10, completan el grupo de grandes ciudades con una larga tradición de fortuna.

San Sebastián, con 8 premios, también figura entre las localidades destacadas.

Las provincias donde la suerte aún no ha llegado

Por el contrario, algunas provincias siguen esperando su momento. Melilla, Cáceres, Huesca y Guadalajara no han recibido nunca el primer premio del Sorteo del Niño.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, surge la pregunta: ¿repetirán fortuna las ciudades históricamente premiadas o será 2026 el año en que la suerte llegue por fin a los territorios olvidados? El próximo 6 de enero saldremos de dudas.

