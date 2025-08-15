Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

BonolotoBonolto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 15 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 15 de agosto de 2025 con el que podrás ganar un bote de 500.000 euros.

Bonoloto

BonolotoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 15 de agosto de 2025 con un bote de 500.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE hoy, en directo: comprueba tu número con el que podrías ganar hasta 15.000.000 millones de euros

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: Comprobar décimo del viernes 15 de agosto

Sorteo de Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 15 de agosto de 2025

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 15 de agosto de 2025 en directo

Bonoloto
BonolotoBonolto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 15 de agosto de 2025

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
EUROJACKPOT

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 15 de agosto de 2025

Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto
ONCE

Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Un año más vuelve el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE. ¡Cruza los dedos y comprueba si eres uno de los ganadores!

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto
ONCE

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Cuando juegas siempre lo haces con ilusión pero también con cierta responsabilidad. Conocer las obligaciones fiscales forma parte de esa responsabilidad. Saber cómo funciona el sistema te permitirá gestionar mejor el premio si tienes la suerte de ser uno de los agraciados.

Premios del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Premios del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 52,5 millones de La Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 14 de agosto de 2025

Publicidad