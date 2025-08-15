Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

El mes de agosto en España no solo es sinónimo de vacaciones, playa y fiestas patronales. También lo es de ilusión, nervios y esperanza gracias al Sorteo Extraordinario del Cupón Extra de Verano de la ONCE, una de las citas más esperadas del año para los amantes del azar. Este 2025, vuelve una nueva edición cargada de premios millonarios y la posibilidad de cumplir un sueño con tan solo un cupón de 6 euros.

El Cupón Extra de Verano 2025 ya está a la venta y puedes adquirirlo de dos maneras muy sencillas:

- En cualquiera de los puntos de venta oficiales de la ONCE.

- O cómodamente desde casa, a través de juegosonce.es. Para ello, solo necesitas registrarte gratuitamente con tu DNI o NIE y contraseña.

Cada cupón cuesta 6 € y estará disponible hasta las 20:55 h del mismo 15 de agosto, pocos minutos antes del sorteo. Si lo compras online y resultas premiado, el importe se ingresará automáticamente en tu cuenta virtual, con la opción de transferirlo a tu cuenta bancaria sin comisiones.

Una tradición que crece verano tras verano

El Extra de Verano de la ONCE no es un sorteo más. Forma parte del calendario emocional de muchos hogares españoles, y se ha convertido con los años en un clásico de cada verano. Coincidiendo con el festivo del 15 de agosto, representa esa chispa de ilusión que todos necesitamos, ese "¿y si me toca?" que acompaña a tantos durante las vacaciones.

A diferencia de otros sorteos, este no solo destaca por su premio principal, sino también por el número de premios secundarios y la gran cantidad de cupones premiados, algo que genera aún más expectación.

¿Cuándo se celebra el Sorteo Extra de Verano?

La fecha clave es el 15 de agosto de 2025, un día festivo en todo el país que este año podría convertirse en inolvidable para más de uno.

La hora prevista del sorteo es a las 21:25 horas, así que asegúrate de estar atento para no perdértelo.

Este gran sorteo reparte un primer premio de 15 millones de euros y diez premios adicionales de 1 millón de euros, además de muchos otros premios que completan una estructura diseñada para repartir ilusión por todo el país.

La emisión del sorteo está compuesta por 100.000 números (del 00000 al 99999) y 120 series por número, lo que aumenta las posibilidades de que haya miles de agraciados.

Verano, sol, descanso... y una gran dosis de ilusión. El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE combina todos los ingredientes para hacer del 15 de agosto una fecha inolvidable.

