Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Ganar un premio en el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE es, sin duda, una de las experiencias más emocionantes que alguien puede vivir. Ese instante en el que compruebas tu número y descubres que eres uno de los afortunados es difícil de describir. Pero cuando los nervios bajan y llega el momento de cobrar el premio, surge una pregunta inevitable: ¿tengo que pagar impuestos por lo que he ganado?

La respuesta corta es sí, pero no en todos los casos. La legislación vigente establece ciertas condiciones para que los premios de loterías tributen. Y si estás pensando en jugar este 15 de agosto, conviene tener toda la información clara antes de que la suerte llame a tu puerta.

Premios principales del Sorteo Extra de Verano de la ONCE

-1 premio de 15.000.000 € a las cinco cifras y serie.

-119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

-1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

-10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

-108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

-1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Segunda a decimoprimera extracciones completas:

-10 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie.

-1.190 premios de 1.200 €a las cinco cifras.

¿Cuánto se lleva Hacienda por cada premio?

Sea cual sea el método de compra, si resultas ser uno de los premiados, Hacienda va a reclamar su parte. Desde el 1 de enero de 2020, los premios de loterías organizadas por la ONCE, Loterías y Apuestas del Estado o Cruz Roja están sujetos a una retención del 20% en el IRPF, aunque solo si superan un determinado umbral exento.

En 2025, ese umbral es de 40.000 euros por boleto premiado. Es decir, los primeros 40.000 euros están libres de impuestos, y solo pagarás si tu premio supera esa cantidad. En tal caso, se aplica un 20% sobre el exceso.

Como dato importante, si compras varios cupones con el mismo número y serie, el umbral de exención de 40.000 euros se aplica a cada cupón de forma individual, no al importe total del conjunto. Por el contrario, si recibes varios premios distintos que, en conjunto, superan los 40.000 euros, no tendrás que tributar por ellos, siempre que ninguno supere individualmente ese umbral. Solo tributas si uno de los premios, por sí solo, supera los 40.000 euros.

