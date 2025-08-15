Premios del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

El Extra de Verano de la ONCE es uno de esos sorteos que ya forman parte del imaginario colectivo. Coincide con uno de los días festivos más importantes del verano, y ofrece la posibilidad de cambiar tu vida por solo 6 euros. La ilusión de millones de personas se concentra en un mismo día, una misma hora y un mismo sorteo.

No importa si lo juegas por tradición, por superstición o por simple ilusión: lo cierto es que este sorteo tiene una energía especial, la de los días que pueden marcar un antes y un después.

Premios principales del Sorteo Extra de Verano de la ONCE

Este sorteo no solo destaca por el enorme premio principal de 15 millones de euros, sino por la cantidad y variedad de premios que ofrece. Ya sea con el número principal, con las extracciones adicionales o incluso con las terminaciones, las oportunidades de ganar son muchas. A continuación, te presentamos todos los premios detallados.

-1 premio de 15.000.000 € a las cinco cifras y serie.

-119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

-1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

-10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

-108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

-1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Segunda a decimoprimera extracciones completas:

-10 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie.

-1.190 premios de 1.200 €a las cinco cifras.

Todos estos premios se reparten en una estructura compuesta por 100.000 números (del 00000 al 99999) y 120 series por número. Esto significa que hay millones de cupones en juego, y que el número de personas premiadas puede ser muy elevado.

¿Qué hacer si te toca?

Si compras tu cupón en un punto de venta, puedes cobrarlo allí mismo si el premio es menor. En caso de que hayas ganado un gran premio, puedes acudir a una delegación de la ONCE. Por otro lado, si lo has adquirido a través de juegosonce.es, el premio se ingresa automáticamente en tu cuenta virtual, sin complicaciones ni comisiones. Desde allí puedes transferirlo a tu cuenta bancaria.

El Extra de Verano no es solo un sorteo con premios millonarios. Es una cita con la suerte, un momento compartido por miles de personas que deciden confiar en su número y soñar a lo grande. Este 15 de agosto, tú también puedes ser uno de ellos.

