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Horario Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026 del sábado 11 de abril 2026

Si compras un décimo del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer, estarás colaborando con una causa solidaria que impulsa la investigación de esta enfermedad.

Horario Sorteo Extraordinario de la Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola Contra el C&aacute;ncer AECC

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Desde finales de los años 80, Loterías y Apuestas del Estado mantiene una colaboración solidaria con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para apoyar a las personas que padecen esta enfermedad. Gracias a esta iniciativa, parte de los fondos obtenidos van dirigidos a financiar servicios de apoyo a pacientes y familiares, y proyectos de investigación oncológica.

Por eso, al comprar tu décimo del Sorteo AECC 2026 para este 11 de abril no solo participas con la ilusión de ganar un premio, también estás contribuyendo a una buena causa que busca mejorar la calidad de vida de miles de personas y avanzar en la lucha contra el cáncer. Un pequeño gesto suma mucho más de lo que parece.

Sorteo Extra de la AECC 2026: ¿a qué hora es?

Como ocurre con la mayoría de sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional, el acto comienza alrededor de la 13:00h en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Desde ese momento se inicia la extracción de números y premios mediante el sistema tradicional de bombos, un proceso que suele durar solo unos minutos hasta que se conocen los principales resultados del sorteo.

Si no puedes seguir el sorteo en directo, también puedes comprobar los resultados en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en la web de Antena 3 Noticias, donde publicaremos los resultados una vez finalizado el sorteo.

¿Qué premios se reparten en el Sorteo Extra de la AECC 2026?

Si además de colaborar quieres tener la oportunidad de ganar alguno de los premios del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 2026, puedes comprar un décimo por 15 euros. Los grandes premios del sorteo son:

  • Primer Premio (5 cifras): 150.000 €
  • Segundo Premio (5 cifras): 30.000 €
  • Tercer Premio (5 cifras): 15.000 €

Además, el Sorteo Extra de la AECC reparte muchos otros premios que aumentan las posibilidades de ganar. Entre ellos se incluyen premios a las cinco cifras (7.500 €), a las cuatro últimas cifras (375 €), a las tres últimas cifras (75 €) y a las dos últimas cifras (30 €).

También hay aproximaciones al primer, segundo y tercer premio de 21.000 €, 12.000 € y 6.225 €, respectivamente, así como premios para las 99 restantes centenas de los tres primeros premios (750 € cada una).

A esto se suman premios por coincidencias con las tres y dos últimas cifras del primer premio (750 € y 300 €) y distintos reintegros de 150 € por la última cifra o por extracciones específicas.

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