Dónde han caído el bote de 54 millones de la Primitiva, el de de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 6 de diciembre

Este sábado 6 de diciembre se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025 es el 03 04 26 28 30 33, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 1.

El número premiado en el sorteo del Joker es el: 9 159 655 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 10.915.008,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 55.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATROboletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de BRIVIESCA (Burgos), situada en Plaza Mayor, 19; en la nº 110 de VALENCIA, situada en San Marcelino, 16; en la nº 475 de MADRID, situada en Castelló, 116 y en el Despacho Receptor nº 01.515 de LA GINETA (Albacete), situado en Plaza Mayor, 9.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025 , ha sido para el número 01 06 08 14 18 41, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 3. La recaudación del sorteo ascendió a 2.050.546,00 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 38 de ALICANTE, situada en C.C. Plazamar 2 L-B52B- Avda. de Denia s/n.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 6 de diciembre 2025 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 97242 de la serie 047.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 13977 Serie: 031

Número: 14862 Serie: 050

Número: 47144 Serie: 011

Número: 90126 Serie: 045

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025 es 05, 06, 15, 22, 25, 30, 33, 34, 35, 40, 44, 47, 55, 57, 62, 64, 69, 70, 74, 79.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 06 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

