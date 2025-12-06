Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 06 de diciembre de 2025

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, sábado 06 de diciembre de 2025, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.

Bonoloto

BonolotoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 06 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 06 de diciembre de 2025

La Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 06 de diciembre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 06 de diciembre de 2025 en directo

Sorteo Extraordinario de diciembre hoy sábado 6 de diciembre
Lotería Nacional

Sorteo Extraordinario de diciembre hoy sábado 6 de diciembre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Cuánto se lleva Hacienda del Primer Premio de la Loteria del Niño 2025
Lotería del Niño 2025

Cuánto se lleva Hacienda del Primer Premio de la Loteria del Niño 2025

Administración de lotería Doña Manolita, en Madrid.
Lotería de Navidad 2025

La historia de Doña Manolita y la Lotería de Navidad

Doña Manolita es la administración más conocida de España, vendiendo 67 millones de décimos al año y convirtiéndose en un símbolo de la ciudad de Madrid.

Comprobar resultados del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre
Lotería Nacional

Comprobar resultados del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Descubre si has sido el ganador del premio especial del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de Lotería Nacional 2025.

Premios Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado

Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

Administración de Lotería Doña Manolita

Dónde han caído el bote de 130 millones de euros del Euromillones, el de 2 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 5 de diciembre

Publicidad