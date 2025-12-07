El lugar más peculiar donde encontrar la suerte para el sorteo de El Gordo

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
En Tenerife hay un punto de venta que se ha convertido en “centro de peregrinación lotera” a pocos días del sorteo.

Gracia López
Dicen que la suerte se pueden encontrar en cualquier sitio y tratándose del sorteo más ilusionante del año, el de Navidad, ¿Por qué no en una gasolinera? Es lo que piensan las cientos de personas que pasan a diario por la conocida como 'Gasolinera de la Suerte' en Tenerife. Hasta aquí llegan desde diferentes puntos del archipiélago y casi desde todo el país, porque no hay turista nacional que visita la isla en estas fechas y pase por alto una parada en el receptor que más Lotería de Navidad vende de toda España. Es el sexto punto de venta, si tenemos en cuenta las Administraciones de Lotería. Y no es una tendencia de este año, viene siendo así desde que en 2013 lograron repartir más de 200 millones de euros cuando vendieron íntegramente el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional.

Ni los 25 grados, ni el sol de justicia han quitado las ganas a los que hoy se han acercado a esta gasolinera en busca de su pedacito de suerte. Los hay que vienen en moto, en guagua e incluso en barco desde la vecina isla de Gran Canaria. Ángeles nos cuenta que viene cada año, “nos reunimos un grupo de amigas y en diciembre venimos a Tenerife a pasar el día. La excusa es la lotería de la gasolinera”. Han venido preparadas porque ya el año pasado le tocó esperar más de dos horas de pie en la cola, así que este año ha venido equipada con una silla y una sombrilla, como si de un día de playa se tratara.

En la ventanilla, los trabajadores no paran ni un segundo, desde hace ya algunas semanas el ritmo de venta es frenético. "Y a medida que se acerca el sorteo, mucho más", nos confiesa uno de los empleados. Rayco fue uno de los afortunados en 2013 porque tenía una participación de ese Segundo Premio que vendieron aquí íntegramente. Mientras llena el depósito de un coche nos confiesa con una sonrisa que mucha gente le pregunta cuál es el número que él juega…por probar suerte con un afortunado.

A falta de dos semanas, aquí hay muchas terminaciones ya agotadas, los clásicos como el 13, el 15 o el 69 hace semanas que ya no se encuentran y desde hoy hay un número que no podrán comprar aquí, el 7. Reténganlo en su memoria, porque si el Gordo acaba en ese número, es muy probable que se haya vendido aquí. En cualquier caso, suerte a todos los que hayan comprado desde el 0 hasta el 9.

