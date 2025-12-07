Cómo evitar problemas al compartir la Lotería de Navidad 2025 por Whatsapp

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los expertos advierten de la peligrosidad que supone enviar los décimos de Lotería de Navidad 2025 a través de redes de mensajería como WhatsApp.

Adrián Ballesteros
Publicado:

La Lotería de Navidad 2025 se prepara para volver a llenar de ilusión a millones de españoles, convirtiéndose una vez más en una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas. Con la llegada de diciembre, aumentan los intercambios de décimos entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Este año, como ya es habitual, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería vuelven a ser uno de los métodos más utilizados para compartir décimos y participaciones. Sin embargo, los expertos advierten de que esta práctica puede suponer riesgos importantes si no se toman las debidas precauciones.

Riesgos de compartir la imagen del décimo

  • Divulgación no consentida: El riesgo más habitual es perder el control sobre la imagen del décimo una vez se comparte por WhatsApp. Aunque se envíe solo a personas de confianza, esa foto puede ser reenviada a otros contactos, publicada en redes sociales o acabar en manos desconocidas. Una vez la imagen circula, es imposible rastrear dónde termina, lo que aumenta las posibilidades de uso indebido.
  • Estafas y fraudes organizados: Los expertos en ciberseguridad alertan de que los delincuentes cada vez emplean técnicas más sofisticadas. Suelen contactar con víctimas haciéndose pasar por bancos, administraciones de lotería o incluso Loterías y Apuestas del Estado. Bajo excusas como "verificar el premio" o "confirmar la identidad del ganador", solicitan más fotos del décimo, datos bancarios o incluso pagos por adelantado para supuestos trámites.
  • Suplantación de identidad: Compartir la imagen del décimo revela información clave como número, serie o fracciones, lo que puede permitir que un estafador intente hacerse pasar por el propietario legítimo del boleto. En casos extremos, pueden presentar la imagen como prueba para reclamar un premio, especialmente si el décimo original se extravía o se comparte demasiadas veces.
  • Privacidad expuesta: Algunos décimos pueden incluir anotaciones, nombres o información añadida por el comprador. Además, las imágenes compartidas desde móviles pueden contener metadatos, como fecha, lugar o modelo del dispositivo, lo que abre la puerta a ataques de ingeniería social para obtener más información personal.
  • Manipulación digital de la imagen: Un riesgo creciente es que la imagen del décimo sea modificada de manera fraudulenta. Con herramientas de edición cada vez más accesibles, los estafadores pueden alterar la fecha, la fracción o incluso el número y usar la fotografía para engañar a terceros o simular premios inexistentes

Precauciones que debes tener en cuenta

  • No fiarte del todo: Incluso compartiendo el décimo con personas de confianza, es importante contar con un justificante de compra o un acuerdo escrito que deje claro quién es el propietario del billete y cómo se reparte en caso de premio. Este documento puede ser clave para evitar conflictos o fraudes posteriores.
  • Hacerlo con seguridad: Los expertos recomiendan evitar compartir imágenes del décimo completo. Si es imprescindible enviarlo, se aconseja ocultar parte del número o cubrir la información sensible. Además, nunca se deben facilitar datos personales o bancarios a través de aplicaciones de mensajería.

