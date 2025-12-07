Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 07 de diciembre de 2025

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy domingo 07 de diciembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 07 de diciembre de 2025 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Si juegas 2 euros, puedes optar al sueldazo de 2.000 euros durante 10 años de los 4 segundos premios que se reparten. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 07 de diciembre de 2025 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 07 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

