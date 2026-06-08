Antena 3Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 08 de junio de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 08 de junio de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 08 de junio de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 08 de junio de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. La participación en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE permite ganar hasta 500.000 euros por 2 euros. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

El cupón del sorteo diario de la ONCE comenzó en 1938 y, 50 años después, se formó la Fundación. La participación se registraba mediante el pago de un número de 3 cifras con una serie de 5 por el valor de 10 céntimos y no a nivel nacional, sino por provincias.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 08 de junio de 2026 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 08 de junio de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 08 de junio de 2026

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy lunes 08 de junio de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 08 de junio de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 08 de junio de 2026

Administración de Lotería
Loterías

Dónde han caído los botes de 8,5 millones de euros del Gordo de La Primitiva, los 2,2 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 7 de junio de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 03 de junio de 2026

La Bonoloto de hoy, domingo 07 de junio de 2026, con un bote de 2.200.000 euros, ha agraciado al número 02, 32, 37, 40, 43 y 49, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 3.

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 07 de junio de 2026 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 07 de junio de 2026.

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 07 de junio de 2026

Loterías

Dónde han caído el bote de 10,1 millones de euros de la Primitiva, los 2,4 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 6 de junio de 2026

SORTEOS ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 06 de junio de 2026

Publicidad