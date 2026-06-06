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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 06 de junio de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 04 de junio de 2026 es el 16, 25, 32, 35, 38 y 40, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 9. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 4.000.000 euros.

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La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La PrimitivaAntena 3 Noticias

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El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 04 de junio de 2026 ha sido para el número 16, 25, 32, 35, 38 y 40, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 9. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 4.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 1 747 075 premiado con 1 millón de euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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