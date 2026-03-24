Villamanín comienza a repartir el Gordo de la Navidad tres meses más tarde: "El pueblo va a estar en paz"

El número 79.432 puso la miel en los labios al municipio leonés de Villamanín para acto seguido arrebatarle la ilusión de la Lotería de Navidad. Tres meses después, el dinero del 'Gordo' ha empezado a repartirse este martes.

La ausencia de denuncias que hayan ascendido el caso a los tribunales ha facilitado la resolución de este proceso, que prometía alargarse durante años. Gracias a un solidario acuerdo, los vecinos de este pequeño pueblo han podido recuperar la esperanza que dieron por perdida el pasado diciembre.

La generosidad agiliza el reparto

La tensión era visible en las calles del municipio, que se encontraba dividido entre aquellos partidarios de repartir el premio resultante entre todos y quienes no barajan otra opción más que cobrar íntegramente el premio que pensaban que le correspondía.

Sin embargo, las sospechas de una posible estafa o de información oculta ya forman parte del pasado. Las cesiones de los villamaninenses han sido las que han facilitado el reparto de los 26,5 millones de euros.

Para ello, los miembros de la Comisión de Fiestas han aportado unos dos millones de sus propios premios, de la misma forma que la mayoría de los afortunado ha aceptado una quita del 10% .

Además, la web que se creó para registrar las papeletas acabó por registrar seis papeletas menos de las previstas. Gracias al acuerdo y a esta ausencia, la cifra a repartir ha ascendido ligeramente y se traduce en torno a los 59.396 euros por premiado.

El origen del conflicto

Cabe recordar que inicialmente la Comisión del pueblo había vendido 450 participaciones, de las que 50 no aparecieron respaldadas por décimos físicos.

No obstante, una minoría de seis premiados ha rechazado el acuerdo solidario y podría reclamar en el futuro, aunque por el momento el reparto comienza a sucederse sin inconvenientes.

Por suerte para Villamanín, la historia que les llevó a acaparar todas las televisiones pone un punto y final. Además, la Comisión de Fiestas se compromete a hacerse cargo de las posibles reclamaciones que pudieran darse en el futuro. Por lo pronto, los afortunados ya están cobrando su parte correspondiente del premio de forma organizada a través de su entidad bancaria.