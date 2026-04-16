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La Comisión de Fiestas de Villamanín confirma una denuncia y dos intentos de estafa en el cobro del Gordo

La denuncia corresponde del propietario de tres papeletas que asegura que fueron sustraídas de su coche.

Villamanín (León)

Villamanín (León) | EFE

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El 22 de diciembre, día del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, la suerte sonrió al municipio leonés de Villamanín con el 'Gordo'. Sin embargo, la alegría por el premio duró poco tras conocer que la Comisión de Fiestas vendió 450 participaciones, pero solo respaldó con décimos físicos 400, dejando 50 participaciones sin cubrir, lo que provocó un desfase de cuatro millones de euros.

Ahora, el propietario de tres papeletas premiadas ha denunciado a la Comisión de Fiestas del pueblo y ,según ha confirmado este jueves la propia comisión, la denuncia penal se debe a que esas tres papeletas no están registradas en la web oficial que se habilitó para el cobro, algo obligatorio para todos los agraciados.

Por otra parte, la comisión también ha detectado dos intentos de estafa con papeletas falsas cuya autenticidad no ha podido verificarse. Aun así, el resto de los premiados puede seguir cobrando con normalidad.

También ha informado de que el proceso de pago de las participaciones está prácticamente completado, ya que de las 447 papeletas registradas, 446 ya se han abonado y solo queda una pendiente por motivos operativos.

Robadas del coche

Según han explicado a EFE fuentes próximas al caso, la denuncia no es contra la comisión ni contra el procedimiento de pago, sino que la presentó un vecino que asegura que sus tres papeletas fueron robadas de su coche.

Tras resolver el error y acordar una reducción proporcional en el pago, los vecinos empezaron a cobrar su parte del premio a finales de marzo. Cada participación, de cinco euros (cuatro jugados y uno de donativo), corresponde a un premio de unos 59.396 euros.

En total, la Comisión de Fiestas contaba con 81 décimos premiados del número 79.432, con un valor conjunto de 26,5 millones de euros. El dinero llevaba meses depositado en una cuenta bancaria y su reparto está casi finalizado.

Los organizadores han señalado que todos los premiados han recibido la misma cantidad, incluso aquellos que no firmaron el acuerdo de cobro, y aseguran que asumirán personalmente cualquier consecuencia derivada de futuras reclamaciones legales, para evitar que afecte a las cuentas de la asociación.

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