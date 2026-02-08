Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 08 de febrero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 08 de febrero de 2026 con el que podrás ganar un bote de 1.100.000 euros.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 08 de febrero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.100.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEOS ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 08 de febrero de 2026

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 08 de febrero de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 08 de febrero de 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído el bote de 95 millones de euros de La Primitiva, los 1,1 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 7 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 07 de febrero de 2026

Logo La Primitiva
Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de febrero de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 07 de febrero de 2026 es el 18, 19, 25, 32, 35 y 36, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 2. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 94.000.000 euros.

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy, sábado 07 de febrero de 2026, con un bote de 700.000 euros, ha agraciado al número 04, 16, 22, 23, 32 y 49, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 9.

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 7 de febrero, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 7 de febrero, en directo

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 7 de febrero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 29 millones de euros del Euromillones, el premio de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 6 de febrero de 2026

Publicidad