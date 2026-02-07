Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído el bote de 95 millones de euros de La Primitiva, los 1,1 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 7 de febrero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 07 de febrero y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.Getty

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este sábado 07 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 07 de febrero de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 04, 16, 22, 23, 32 y 49, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 9 de BENIDORM (Alicante), situada en Avenida Armada Española, 9 y en la nº 1 de PLAYA HONDA (Las Palmas), situada en C.C. Deiland - Chimida, 20 L 0-49.

La Primitiva

El sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 07 de febrero de 2026, que cuenta con un bote de 94.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 18, 19, 25, 32, 35 y 36, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 2. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 9 537 325.

No ha habido acertantes del premio especial y tampoco de 1ª categoría, por lo que el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo o jornada.

La ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 07 de febrero de 2026 ha sido el 13606 de la serie 019.

  • Número: 00450 Serie: 003
  • Número: 43942 Serie: 041
  • Número: 55355 Serie: 007
  • Número: 79095 Serie: 050

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 07 de febrero de 2026 es 05, 11, 17, 24, 25, 32, 33, 36, 43, 44, 50, 51, 55, 57, 61, 71, 77, 78, 80, 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el sábado 7 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El domingo, 8 de febrero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

