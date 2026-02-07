Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional de España

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de febrero de 2026

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 07 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional

Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 07 de febrero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 7 de febrero, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 7 de febrero, en directo

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de febrero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 29 millones de euros del Euromillones, el premio de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 6 de febrero de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
EUROJACKPOT

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy
Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 06 de febrero de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 06 de febrero de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 06 de febrero de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 06 de febrero de 2026 ha agraciado al número 14, 37, 39, 40, 42 y 48, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 8.

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde ha caído el bote de 94 millones de La Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, los premios de la Lotería Nacional, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 5 de febrero de 2026

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 5 de febrero de 2026

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 5 de febrero de 2026

Publicidad