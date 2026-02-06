Dónde han caído el bote de 29 millones de euros del Euromillones, el premio de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 6 de febrero de 2026

Este viernes 06 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El número premiado de hoy, viernes 6 de febrero de 2026 en la Bonoloto es el 14, 37, 39, 40, 42 y 48, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR (Almería), situada en Avenida Mediterráneo, 67; en la nº 6 de ESTEPONA (Málaga), situada en Avenida España, 236; y en el Despacho Receptor nº 94.190 de MADRID, situado en José del Pino, 80.

Euromillones

El resultado del Euromillones hoy viernes 06 de febrero de 2026 es el 10, 13, 20, 23 y 24, siendo las estrellas el 06 y 11. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el XPM07137 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En ESPAÑA existen CINCO boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0).

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 39 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 99.705 de LEGANÉS (Madrid), situado en De La Rioja, 120.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 06 de febrero de 2026 ha agraciado al número 00018 de la serie 100. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 06 de febrero de 2026 es 03, 06, 10, 11, 20, 21, 27, 28, 29, 34, 40, 47, 52, 59, 61, 62, 67, 68, 71, 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 6 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 7 de febrero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 € El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 06 de febrero de 2026 es el 08, 1, 38, 41 y 48 y los soles el 01 y 11 . El sorteo de hoy que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 6 de febrero, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 10 de febrero de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 22.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

