Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 08 de febrero de 2026

Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 08 de febrero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 17.100.000 euros.

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 08 de febrero de 2026con un bote de 17.100.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

