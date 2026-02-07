Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de febrero de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 07 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 95.000.000 euros.

Logo La Primitiva

Logo La PrimitivaLoterías y Apuestas del Estado

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 07 de febrero de 2026. El bote de La Primitiva es de 95.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 07 de febrero de 2026

Logo La Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de febrero de 2026

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de febrero de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 7 de febrero, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 7 de febrero, en directo

Lotería Nacional
Lotería Nacional de España

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 7 de febrero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 29 millones de euros del Euromillones, el premio de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 6 de febrero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 06 de febrero y dónde han sido validados.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
EUROJACKPOT

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

El resultado del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 06 de febrero de 2026 que tiene un bote de 17.000.000 euros ha agraciado al número 08, 1, 38, 41 y 48 siendo los soles los números 01 y 11.

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 06 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 06 de febrero de 2026

Publicidad