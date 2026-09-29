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Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 29 de septiembre de 2026

Comprueba tu número de Euromillones de hoy, martes 29 de septiembre de 2026, en el que podrás ganar un bote de 17.000.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 29 de septiembre de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

Cada apuesta del sorteo de Euromillones tiene un precio de 2,50 €. Para jugar tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Los ganadores del Euromillones son aquellos que aciertan todos los números. Cada apuesta del Euromillones cuesta 2,50 euros.

El Euromillones se celebra dos veces en semana, los martes y viernes. En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

La normativa del sorteo de Euromillones advierte que cuando se alcancen los 190 millones de bote máximo, éste se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si en ninguno de ellos hay un acertante de la máxima categoría, la suma del bote de Euromillones del sorteo del martes 8 de octubre se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

De todo lo que se recauda en el sorteo de Euromillones, el 50% del total va destinado a los premios. Al pasar un día del sorteo sin ganar el primer premio, esa misma cantidad aumenta el bote del sorteo del día siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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