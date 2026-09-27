Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 27 de septiembre de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 27 de septiembre de 2026 ha sido el X de la serie X. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del X que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. Los premios que puedes acumular en el sorteo del Sueldazo son de 1ª y 2ª categoría, con opción a reclamarlos en 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. El bote final del día siguiente puede aumentar en 240.000 euros si no hay ningún comprador de la combinación ganadora de la 2ª categoría. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026 es X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 27 de septiembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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