Dónde han caído La Primitiva, la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Este lunes 28 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 10 12 21 25 29 31, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.800.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 146 de MADRID, situada en Bravo Murillo, 199. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 48.410 de LOGROÑO, en el nº 51.335 de MÁLAGA y en la Administración de Loterías nº 3 de ADEJE CASCO - ADEJE (Santa Cruz de Tenerife).

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026 que cuenta con un bote de euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 02 10 20 29 34 49, siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 4. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 545 277 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 29.500.000,00 euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de MARCHENA (Sevilla), situada en Manuel Rojas Marcos, 33. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona), en la nº 1 de ARDALES (Málaga) y en el Despacho Receptor nº 77.020 de AÑOVER DE TAJO (Toledo).

Eurodreams

El resultado del Eurodreams de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026 ha agraciado al número 02 07 09 17 18 30 y el dream 3. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0), que ha sido validado en FRANCIA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy lunes 28 de septiembre de 2026 ha sido el 50100 de la serie 27. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del X que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026 es 01 05 08 13 16 19 27 31 34 35 50 54 61 66 68 70 79 80 84 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 28 de semptiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 29 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.