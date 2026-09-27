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Gordo Primitiva

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 27 de septiembre de 2026

Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026, en el que podrás ganar un bote de 17.200.000 euros.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026 con un bote de 17.200.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy.

Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.

Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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