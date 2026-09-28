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EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

Imagen de resultado de Eurodreams

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En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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