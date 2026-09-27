Dónde han caído el bote de 17,2 millones del Gordo de la Primitiva, los 1.500.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 27 de septiembre de 2026

Este domingo 27 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, ha sido para el número 15 23 25 33 34 43, siendo el número complementario el 05 y el reintegro el 3. Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.800.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026 ha sido para el número 12, 21, 33, 35 y 51 y la clave 2. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 17.200.000. euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 17.900.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

La ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 20 de septiembre de 2026 ha agraciado la numero 12435 de la serie 007. que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026 es 05, 07, 08, 11, 14, 20, 22, 24, 29, 29, 37, 38, 39, 44, 47, 54, 55, 70, 72, 74.