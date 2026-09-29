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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 29 de septiembre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 29 de septiembre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, martes 29 de septiembre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto y descubrir si tu número ha sido premiado.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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