Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 22 de septiembre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones de hoy, martes 22 de septiembre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 37.000.000 euros.

Euromillones en directo

Euromillones en directo Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 22 de septiembre de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de 37.000.000 euros.

Para jugar en Euromillones hay que seleccionar 5 números en total, comprendidos entre el 1 y el 50, y dos estrellas con los números entre el 1 y el 11. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar si el número premiado se acierta en los 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

La normativa del sorteo de Euromillones advierte que cuando se alcancen los 190 millones de bote máximo, éste se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si en ninguno de ellos hay un acertante de la máxima categoría, la suma del bote de Euromillones del sorteo del martes 8 de octubre se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El sorteo de Euromillones destina el 50% de su recaudación a premios, que se repartes en 13 categorías en función de los aciertos. Si el premio de primera categoría del Euromillones quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Euromillones en directo

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 22 de septiembre de 2026

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 22 de septiembre de 2026 en directo

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 22 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído La Primitiva, la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 21 de septiembre de 2026

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 21 de septiembre de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 21 de septiembre de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026 es el 08, 10, 14, 21, 34 y 44, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 1. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 6ooooo euros.

Cupón Diario y Super Once
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 21 de septiembre de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026.

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 21 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 16,5 millones del Gordo de la Primitiva, los 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 20 de septiembre de 2026

Publicidad