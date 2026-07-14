Euromillones
Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 14 de julio de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones de hoy, martes 14 de julio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 38.000.000 euros.
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En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 14 de julio de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 38.000.000 euros.
Los premios de Euromillones se pueden obtener al jugar 5 números distintos desde el 1 hasta el 50 acompañados de dos estrellas, desde el número 1 hasta el 11. El sorteo de Euromillones permite ganar los distintos premios acertando 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrella;, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.
El sorteo se celebra todos los martes y viernes. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.
El sorteo de Euromillones tiene como bote máximo 190 millones de euros. Al pasar cuatro sorteos sin ningún acertante, la cantidad del premio acumulada hasta el momento se transfiere a los premiados de la siguiente categoría.
El 50% de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina a premios, repartidos en 13 categorías en función de los aciertos. Si el primer premio quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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