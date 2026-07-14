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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 14 de julio de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 14 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.000.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 14 de julio de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.000.000 euros.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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