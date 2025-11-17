Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 17 de noviembre de 2025

El número ganador del EuroDreams de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025 es el y el dream el 4, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Ya conocemos el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025. El número premiado en el Eurodreams es el y la clave compuesta por el número 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Las apuestas deberán hacerse un mínimo de 6 números para poder participar en el sorteo del EuroDreams. La primera selección será en la 1ª matriz (pronósticos) del 1 al 40 y la 2ª (número dream o sueño) del 1 al 5.

En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 17 de noviembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 17 de noviembre de 2025

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 17 de noviembre de 2025

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 17 de noviembre de 2025

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías

Dónde han caído el bote de 9,8 millones del Gordo, el de 1 millón de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 16 de noviembre

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 16 de noviembre de 2025

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025 es el 20, 21, 26, 32, 38 y 44, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 2. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.000.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025

Dos personas comprando en una Administración de Lotería

Dónde han caído el bote de 38,5 millones de la Primitiva, el de 600.000 euros de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 15 de noviembre

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 15 de noviembre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 15 de noviembre, en directo

Publicidad